Ue: Commissione presenta idee e azioni per la trasformazione digitale (3)

- L'obiettivo della strategia europea in materia di dati, ha spiegato la Commissione, è garantire che l'Ue diventi un modello di riferimento e, per questo, mira a creare uno spazio europeo di dati, un mercato unico per i dati, per sbloccare i dati inutilizzati, consentendo loro di fluire liberamente all'interno dell'Unione europea e in tutti i settori a beneficio di imprese, ricercatori e amministrazioni. A tal fine, la Commissione proporrà innanzitutto di stabilire un quadro normativo per quanto riguarda la governance dei dati, l'accesso e il riutilizzo. Ciò comporta la creazione di incentivi per la condivisione dei dati, lo stabilire norme pratiche, eque e chiare sull'accesso e l'uso dei dati, che siano conformi ai valori e ai diritti europei come la protezione dei dati personali, dei consumatori e delle regole della concorrenza. Inoltre, la Commissione intende sostenere lo sviluppo dei sistemi tecnologici e la prossima generazione di infrastrutture, che consentiranno all'Ue e a tutti gli attori di cogliere le opportunità dell'economia dei dati. Infine, avvierà azioni settoriali specifiche, per esempio per creare spazi di dati europei per la produzione industriale, il green deal, la mobilità o la salute. La Commissione lavorerà inoltre per ridurre ulteriormente il divario delle competenze digitali tra gli europei. (Beb)