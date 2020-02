Governo: Berutti (Cambiamo), nessun sostegno da Toti e nostro movimento

- "Come esponente di 'Cambiamo', smentisco che possa esservi da parte del nostro movimento politico qualsiasi interlocuzione con il governo o interessamento nei confronti di movimenti parlamentari finalizzati alla creazione di gruppi di cosiddetti 'responsabili' in sostegno a un esecutivo da cui ci divide tutto, nella sua totalità e nelle sue singole componenti". Lo ha dichiarato Massimo Berutti, senatore di "Cambiamo". "Tale posizione – ha proseguito Berutti - è stata sempre espressa con assoluta chiarezza dal presidente Giovanni Toti, dal sottoscritto e ribadita ancora stamattina dal collega Gaetano Quagliariello in smentita alle ennesime fantasie giornalistiche. Poiché fra i princìpi in cui crediamo, e che ci distinguono dalla sinistra e dal M5s, c'è quello della libertà e della responsabilità delle persone, se dovessero esservi da parte di qualcuno contatti o movimenti nel senso su indicato è evidente che si tratterebbe di iniziative a titolo esclusivamente personale, che in nulla coinvolgono 'Cambiamo' e che si divaricano dalla sua limpida traiettoria politica nel campo del centrodestra", ha concluso il senatore. (Ren)