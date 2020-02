Cooperazione: Silvestri (Avsi), intesa con Associazione calciatori frutto di idea nata in Uganda

- Il protocollo d'intesa firmato oggi alla Farnesina dalla Cooperazione italiana e dall'Associazione italiana calciatori (Aic) per la promozione del calcio strumento di crescita dei bambini è frutto di un progetto nato in Uganda "un po' per caso" e che ci ha fatto scoprire "i valori comuni che abbiamo, in particolare il rispetto dell'altro ed il lavorare insieme, come squadra". Lo ha detto il segretario generale di Avsi, Giampaolo Silvestri, parlando oggi in conferenza stampa in occasione del protocollo d'intesa firmato oggi alla Farnesina dalla Cooperazione italiana e dall'Associazione italiana calciatori (Aic). "Dopo aver coinvolto 350 ragazzi in Uganda, abbiamo pensato di andare avanti e vorremmo coinvolgere più soggetti poiché questi progetti di inclusione funzionano se partecipano in molti. Serve creare un contesto sinergico e di collaborazione", ha aggiunto Silvestri. (segue) (Res)