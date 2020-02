Cooperazione: Silvestri (Avsi), intesa con Associazione calciatori frutto di idea nata in Uganda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa è stata firmata da Maestripieri, dal direttore generale della Direzione generale della Cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della Farnesina, Giorgio Marrapodi, e dal presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, alla presenza di Giampaolo Silvestri, segretario generale della Ong Avsi (partner tecnico) e degli ex calciatori Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta. L’intesa mira a diffondere i principi e i valori dello sport attraverso il binomio calcio - cooperazione e la realizzazione di attività, sia in loco che a distanza, per la formazione dei docenti locali, sostenendo così il sistema sportivo locale e contribuendo alla crescita del territorio. Il modello formativo si basa sulla centralità del bambino, che attraverso la dimensione sportiva e calcistica proietta la propria crescita in una dimensione socio-culturale fondata sul dialogo e l’inclusione. Il protocollo d’Intesa sostiene il “modello educativo Aic” sperimentato con successo all’interno di un progetto pilota realizzato in Uganda insieme ad Avsi, i cui risultati saranno illustrati nel corso dell’evento, insieme all’annuncio dei prossimi paesi dove lo staff tecnico dell’Aic affiancato da ex calciatori esporterà il proprio innovativo modello educativo. (Res)