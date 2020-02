Albania: Rama su ricostruzione dopo terremoto, "segnerà una svolta per lo sviluppo economico"

- Il processo di ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre segnerà una svolta per lo sviluppo economico. Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama in un'intervista all'emittente televisiva albanese "News 24". Parlando degli 1,15 miliardi di euro raccolti dalla Conferenza dei donatori internazionali, organizzata due giorni fa a Bruxelles per sostenere gli sforzi dell'Albania a fare fronte ai danni provocati dal sisma, Rama ha ribadito che "con questo aiuto la ricostruzione si trasforma nel motore di un programma economico di sviluppo per tutto il paese". Il premier ha fatto sapere che entro pochi giorni sarà aperta una gara internazionale per la costruzione delle abitazioni distrutte. "L'obiettivo è di concluderle entro quest'anno. Un processo un pò più lungo sarà per i palazzi distrutti", ha precisato il premier. (segue) (Alt)