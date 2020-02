Roma: evade dai domiciliari e con due complici rapinano supermercato, arrestata banda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri di Ostia perché fortemente sospettati di essere gli autori della rapina compiuta il 15 febbraio scorso al supermercato di via Marconi ad Ostia. Il locale commerciale è stato rapinato da tre persone che armate di pistola, a volto travisato, hanno minacciato il personale alle casse per poi fuggire con il bottino. I Carabinieri, dopo aver visionato alcuni filmati del sistema di videosorveglianza e consultato gli archivi fotografici, sono riusciti a risalire e ad identificare i tre malviventi, uno dei quali, peraltro, era evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando nel comune di Ardea. Per questo, indiziati di quel delitto, sono finiti in galera tre uomini di 48, 41 e 33 anni, residenti tra Ostia ed Ardea, tutti con precedenti penali.(Rer)