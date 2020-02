Milano: uccise figlio di due anni, rinviato a giudizio padre 25enne (2)

- (segue) Nell'udienza preliminare il giudice ha respinto tutte le istanze presentate dal difensore di Hrustic tra cui la questione di legittimità costituzionale dell'inapplicabilità del giudizio abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena) per i delitti puniti con l'ergastolo e la derubricazione del capo di imputazione da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. Stando alle indagini lampo della squadra mobile, il 25enne, dopo essere stato fermato e interrogato, aveva riferito di essere sotto l'effetto di hashish al momento dell'omicidio e di averlo commesso in preda a un raptus di cui non aveva saputo fornire una spiegazione. Quella notte Hrustic, che non riusciva a dormire, verso le 3 avrebbe iniziato a colpire il piccolo con calci e pugni, spegnendogli addosso delle sigarette e bruciandogli i piedini con la fiamma dei fornelli, lesioni compatibili con la tortura. Solo in un secondo momento lo avrebbe percosso colpendolo alla testa e causandone la morte. Alle 6 della mattina aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto, ma era scappato dallo zio con due figlie prima dell'arrivo dei soccorsi e della polizia. Le indagini avevano inoltre scagionato la madre del bimbo, parte offesa nel dibattimento, dal momento che è stata oggetto di diversi episodi di maltrattamento insieme ai figli da parte di Hrustic.(Rem)