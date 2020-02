Mafie: Fico ricorda Annalisa, istituzioni sostengano iniziative per legalità

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda che "oggi Annalisa Durante avrebbe compiuto 30 anni" e su Facebook rammenta la vicenda della giovane. "La sua vita si spezzò a soli 14 anni quando il 27 marzo 2004 venne uccisa a Forcella in una sparatoria tra clan rivali. Oggi il mio pensiero - scrive ancora Fico - va a lei, ai suoi cari a cui esprimo la più affettuosa vicinanza e ai tanti cittadini che in questi anni non si sono rassegnati e hanno deciso di reagire alla violenza e alla feroce arroganza della criminalità organizzata". La terza carica dello Stato quindi aggiunge: "L'associazione che porta il suo nome insieme alla Fondazione Polis hanno istituito un premio in memoria di Annalisa, continuando così quel percorso di riscatto e impegno che è indispensabile nei contesti più difficili. Sono queste realtà - evidenzia - che devono essere sostenute dalle istituzioni perché contribuiscono grazie ai progetti e alle iniziative che promuovono a ricomporre un tessuto sociale sano, fondato su legalità, giustizia, solidarietà. È un percorso di speranza e cittadinanza di cui tutti siamo debitori". (Rin)