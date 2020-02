Governo: Boccia, Pd non perde tempo in beghe incomprensibili, impegnati con Conte su Agenda 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ospite ad "Agorà", su Rai3, ha affermato che "il governo è nato per risolvere i problemi degli italiani, non quelli di singoli leader politici. Sono giorni che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, coordina vertici tematici con i partiti di maggioranza sui provvedimenti da porre all'attenzione del governo e del Parlamento per l'Agenda 2023: si parla, ci si confronta - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - si fa sintesi sui principali temi; è questo che fa un governo serio. Il Pd non perde tempo in beghe incomprensibili. Ciascuno sta lavorando sui propri dossier, non sono emersi nodi insormontabili, se c'è la volontà politica ci sono tutte le condizioni per andare avanti e dare risposte ai cittadini, sulle scuole aperte a tempo pieno, sulla svolta ambientale, sulla ricerca, sul lavoro, altrimenti - ha concluso Boccia - la parola passa al presidente della Repubblica". (Rin)