Roma: Campidoglio, al via delocalizzazione ambulanti di piazza Vittorio e via Ferrari

- Prosegue l'attuazione delle delocalizzazioni degli ambulanti a tutela di commercio, sicurezza e decoro. A partire dal prossimo 24 febbraio, 6 soste a rotazione confluiranno nel mercato Tito Speri, 5 delle quali provenienti da via Ferrari e 1 da via Settembrini. A queste, seguiranno il 2 marzo le 7 postazioni di piazza Vittorio, che saranno trasferite in Via Napoli, nelle adiacenze del mercato Viminale. Lo rende noto il Campidoglio. "I piani di delocalizzazione, approvati dai singoli Municipi in base alle esigenze e criticità del caso, sono coordinati dall'amministrazione a garanzia della pubblica sicurezza e del decoro cittadino. Per gli operatori, vengono adibiti spazi più adeguati all'attività di vendita all'aperto e lontani da incroci stradali pericolosi, ferma restando la tutela concorrenziale rispetto alle differenti tipologie d'offerta commerciale", si legge nel comunicato. (segue) (Com)