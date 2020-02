Roma: Campidoglio, al via delocalizzazione ambulanti di piazza Vittorio e via Ferrari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come nel caso delle 2 postazioni di via Ravenna - trasferite rispettivamente su via Livorno e viale delle Provincie - gli spostamenti puntano alla massima condivisione delle decisioni con le associazioni di categoria, rappresentative degli operatori, e con le associazioni dei residenti", continua la nota. Il sindaco di Roma Virginia Raggi, "sottolinea l'utilità di questo provvedimento a beneficio degli operatori cui vengono garantiti spazi di vendita idonei e sicuri, ma anche di cittadini, turisti ed esercenti, cui vengono restituite aree rese impraticabili dall'ingombro di banchi, merci e furgoni". Secondo Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale "è necessario uniformare l'iter delle delocalizzazioni su tutto il territorio, per garantire la diffusione delle attività commerciali nelle zone carenti di attività e con potenzialità per il commercio in area pubblica, con indubbie ricadute positive per tutti". (Com)