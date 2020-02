Trasporto aereo: De Micheli, su Air Italy insisteremo con soci su procedura concordato

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli annuncia le misure che il governo e il suo Ministero in particolare, per la parte di sua competenza, sta predisponendo per affrontare la crisi della compagnia aerea Air Italy. "La liquidazione è figlia di un problema tra soci del quale il governo non era stato messo a parte", ha chiarito intervenendo a "Coffee Break" su La7, per poi subito rilanciare: "Noi insisteremo nella richiesta ai soci di cambiare la procedura di liquidazione in procedura di concordato". Il titolare del Mit ha quindi anticipato le linee di intervento che saranno presentate già domani al tavolo con i sindacati e le Regioni. Si tratta innanzitutto di misure "per i lavoratori, per garantire il reddito nel momento della crisi e poi il lavoro". Oltre a misure "per garantire i trasporti. Firmerò domani - ha detto De Micheli - il decreto sulla continuità territoriale della Sardegna". C'è poi un terzo livello d'intervento che riguarda, infine, il piano industriale "che il governo aiuterà a realizzare affinché il sistema del volo italiano riprenda fiato considerato anche il numero di passeggeri che cresce tra 5 e 7 per cento all'anno".(Rin)