Ambiente: Ryanair annuncia aumento da 1 a 2 euro del contributo volontario contro emissioni C02

- Ryanair annuncia in una nota che inviterà i clienti a raddoppiare il loro contributo volontario di compensazione delle emissioni di CO2 da 1 a 2 Euro, a partire dal primo aprile. Questo incremento rientra nel continuo impegno per la sostenibilità promosso da Ryanair, che include un investimento di oltre 20 miliardi di dollari in nuove tecnologie aeronautiche che porteranno il 4 per cento in più di passeggeri, ma con una riduzione del 16 per cento di consumo di carburante e del 40 per cento di emissioni acustiche. Attualmente, oltre il 3 per cento dei clienti Ryanair partecipa a questo programma volontario di compensazione delle emissioni di CO2. Il 100 per cento di questi fondi è destinato a sostenere progetti di compensazione ambientale promossi da Ryanair. Nell'ultimo anno, ha finanziato una fornitura di cucine a biomassa ad alta efficienza energetica in Uganda per un valore di oltre 500mila euro e un progetto di riforestazione nella regione di Monchique nel sud del Portogallo (oltre 250mila Euro), che è stata devastata dagli incendi boschivi nel 2018. Con l'aumento dei fondi derivati dal crescente successo del contributo volontario, Ryanair punterà a fornire maggiori finanziamenti a più partner ambientali nel 2020. Ryanair afferma nella nota di avere già le emissioni più basse di tutte le principali compagnie aeree dell'UE con solo 66g di CO₂ per passeggero/km. (segue) (Com)