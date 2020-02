Ambiente: Ryanair annuncia aumento da 1 a 2 euro del contributo volontario contro emissioni C02 (2)

- Il Direttore della Sostenibilità Tom Fowler dichiara che "siamo lieti della risposta molto positiva dei nostri clienti nel 2019 verso la compensazione volontaria delle emissioni. Oltre a pagare oltre 600 milioni di euro in tasse ambientali l'anno scorso, Ryanair ha versato oltre 1,5 milioni di euro a favore di progetti di compensazione delle emissioni in Europa e in Africa - e ci impegniamo a fare di più. I nostri investimenti nella nuova tecnologia aeronautica ci consentiranno di trasportare più passeggeri, ma con consumi di carburante molto più bassi e emissioni acustiche inferiori. Siamo a oltre metà del percorso (60 per cento) che entro il 2024 ci consentirà di eliminare la plastica e i nostri clienti stanno contribuendo con oltre 1,5 milioni di euro all'anno a favore di progetti di compensazione delle emissioni. A loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per il sostegno al nostro ambizioso programma di sostenibilità. Il 100 per cento dei fondi raccolti attraverso queste donazioni volontarie di compensazione delle emissioni sarà devoluto ai nostri partner ambientali, che stanno attivamente lavorando su programmi di compensazione e riduzione delle emissioni. Con questo modesto incremento dell'entità dei contributi volontari, possiamo fare di più nel 2020 e non vediamo l'ora di svelare gli altri partner ambientali 2020 nei prossimi mesi". (Com)