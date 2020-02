Cooperazione: Belloni (Maeci), sostegno a giovani nei paesi in via di sviluppo è obiettivo prioritario dell'Italia

- Dare momenti di svago e istruzione alle giovani generazioni nei paesi in via di sviluppo è fra gli obiettivi prioritari che ci prefiggiamo come Cooperazione italiana. Lo ha detto oggi il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), Elisabetta Belloni, in occasione della firma del protocollo d'intesa fra la Cooperazione italiana e l'Associazione italiana calciatori (Aic) per la promozione del calcio strumento di crescita dei bambini, avvenuta oggi alla Farnesina. "La firma di quest'intesa assume un significato particolare. Dare momenti di svago e istruzione a giovani generazioni di paesi in via di sviluppo è infatti fra gli obiettivi che ci prefiggiamo. Sono certa che con la collaborazione di tutti riusciremo a incidere sulla crescita di paesi partner affinché possano guardare al futuro con più speranza", ha detto Belloni. (segue) (Res)