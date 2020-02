Valle d'Aosta: la Regione presente al “Salon International de l’Agriculture” di Parigi

- L’assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Valle d’Aosta ha reso noto che la Regione sarà presente al “Salon International de l’Agriculture” che si svolgerà a Parigi da sabato al 1 marzo. Il Salone sarà allestito nel Parc des expositions de la Porte de Versailles e la Regione sarà presente nel Padiglione 5.2 (Agricultures du monde et leurs produits), con uno spazio che vedrà una parte dedicata alla promozione istituzionale del territorio valdostano nelle sue varie componenti del paesaggio, della cultura, delle eccellenze agroalimentari, e una parte dedicata alla vendita dei prodotti Dop, Pat e dei vini Doc della Valle d’Aosta che sarà curata dalla Soc. Coop. Cofruits di Saint-Pierre (Ao). Il Salon International de l’Agriculture, che ha contato ogni anno oltre 670.000 presenze, rappresenterà un’importante vetrina mondiale per la promozione delle eccellenze del territorio valdostano a un pubblico eterogeneo, composto sia da professionisti dei settori agricolo e agroalimentare, sia dal grand public interessato alle diverse filiere; si tratterà dunque di un’occasione per la promozione e la valorizzazione della Regione nelle sue differenti componenti e specificità. (Ren)