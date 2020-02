Imprese: Enel Russia prevede un utile netto in calo fino 4,5 miliardi di rubli fino al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Russia prevede un utile netto delle attività ordinarie a livello di 6,2 miliardi di rubli (90,2 milioni di euro) per il 2020. L'utile sarà di 3,6 miliardi di rubli per il 2021 (52,4 milioni di euro) e 4,5 miliardi di rubli (65 milioni di euro) per il 2022. È quanto si apprende dal piano strategico della società pubblicato in vista dell'Investor Day. Enel Russia ha presentato per la prima volta un piano strategico, tenendo conto della cessione dal primo ottobre 2019 della centrale elettrica a carbone Reftinskaya. "L'utile netto delle attività ordinarie raggiungerà i 4,5 miliardi di rubli nel 2022, rispetto ai 7,4 miliardi previsti per il 2019. Su base compativa, ovvero escludendo la centrale di Reftinskaya dal 2019, l'utile netto nel 2022 sarà orientativamente a livello del 2019, la dinamica sarà influenzata negativamente dall'aumento dei costi finanziari dal 2021, dopo la messa in servizio di progetti basati su fonti di energia rinnovabili", ha chiarito la società nel documento. L'utile netto della società dalle attività ordinarie secondo i risultati del 2019 dovrebbe raggiungere i 7,4 miliardi di rubli, computando la centrale elettrica di Reftinskaya. Escludendola 4,6 miliardi di rubli (67 milioni di euro). Secondo le previsioni dell'azienda, il debito netto di Enel Russia crescerà a 33,5 miliardi di rubli (487 milioni di euro) entro il 2022. (segue) (Rum)