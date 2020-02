Imprese: Enel Russia prevede un utile netto in calo fino 4,5 miliardi di rubli fino al 2022 (2)

- "Nel 2019, abbiamo confermato tutte le nostre indicazioni strategiche, che ci hanno permesso di riaffermare i nostri obiettivi finanziari per il 2019, nonostante alcuni importanti cambiamenti avvenuti nel periodo di riferimento. Nel corso dei prossimi tre anni, prevediamo di continuare a diversificare il nostro profilo tecnologico. Gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili e l'ammodernamento delle nostre attività relative al gas portano a un cambiamento qualitativo nella struttura dell'Ebitda, oltre a garantire la creazione di un nuovo portafoglio di attività sostenibili della Società e la sua transizione verso una produzione di energia più 'verde'. Nonostante la volatilità dei ricavi prevista nel periodo di pianificazione, la Società ha stabilito un dividendo fisso per garantire una remunerazione prevedibile per gli azionisti. Prevediamo che i risultati di produzione stabili delle nostre centrali a gas, oltre a lavorare per aumentare l'efficienza operativa, consentiranno alla Società di superare con successo il difficile periodo di transizione verso un modello di business sostenibile", ha commentato il direttore generale di Enel Russia, Carlo Palasciano Villamagna, citato dall'ufficio stampa in un comunicato. Nel settore delle energie rinnovabili, verranno aggiunti 291 megawatt a seguito della messa in servizio graduale di due parchi eolici.. (Rum)