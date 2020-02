Milano: De Corato, cpr via Corelli pronto da mesi, non si capisce perché non sia ancora stato aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando verrà aperto il Cpr di via Corelli? Durante la mia recente visita alla struttura del 12 febbraio ho potuto constatare che era tutto collaudato e funzionale al cento per cento già da mesi". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato, in merito al Centro di via Corelli e all'ennesima manifestazione annunciata dalla "Rete mai più lager- No Cpr" per domani. "Mentre continuano, in Piazza della Scala, le rimostranze degli anarchici per l'apertura del centro, il Ministro Lamorgese continua a rimandare. Ma cosa si sta aspettando da mesi? Che i materiali si deteriorino così da dover poi ricominciare i lavori da capo? Non viene aperto per timore di pochi sparuti anarchici dei centri sociali che ogni giovedì si radunano in piazza della scala a dimostrare il loro dissenso?". "Ancora una volta al centro delle attenzioni del collettivo c'è l'amministrazione, che la scorsa settimana se n'è 'lavata le mani', facendo 'scarica barile' al suo stesso Governo", prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia. "Mi auguro- conclude De Corato- arrivi presto il giorno dell'inaugurazione della struttura, i cui lavori di ristrutturazione sono costati un milione e mezzo, decisamente necessaria visti i 112mila irregolari presenti sul nostro territorio, 51.400 dei quali solo a Milano."(Com)