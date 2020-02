Roma: Bordoni (Lega), Capitale maglia nera per utilizzo dei fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maglia nera a Roma per l'utilizzo dei fondi. Se la giunta non ha la minima intenzione di impegnarsi ad aiutare i cittadini romani non è necessario aspettare le elezioni, si può dimettere anche prima". Così il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier, Davide Bordoni lamentando la scarsa programmazione degli uffici che lascerebbe ferme troppe opere nella Capitale per mancanza di progettazione. "Interventi slittati o addirittura congelati su strade, servizi e adeguamento come nel caso delle metro A e B. Milioni di euro di investimenti stralciati dal 2020 al 2022 per mancanza di progettazione. Evidentemente è una scelta politica puntare su interventi sempre meno complessi ma l'unica certezza che abbiamo e che il Comune di Roma non riuscirà a spendere neanche la metà di quello che era a disposizione del bilancio in questi anni - continua il consigliere Bordoni -. Non si accettano scuse generiche e indistinte sull'inefficienza di questo modo di amministrare. I cittadini hanno diritto di sapere come viene usato correttamente il denaro pubblico e ancor di più in mancanza di interventi essenziali per Roma". (Com)