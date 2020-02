Algeria: partiti opposizione chiedono liberazione dei prigionieri politici

- Il Patto dell'alternativa democratica (Pad), alleanza che raggruppa i partiti politici dell'opposizione algerina, chiede la "liberazione immediata di tutti i prigionieri politici e delle persone incarcerate per reati di opinione". Lo riferisce un comunicato stampa del Pad, pubblicato a due giorni dal primo anniversario dello scoppio dell'Hirak, il movimento di protesta popolare contro il potere. I partiti dell'opposizione chiedono di rendere le date del 21 e 22 febbraio 2020 "un momento saliente della mobilitazione popolare per sabotare l'agenda della rigenerazione del sistema". Il Pad fa sapere che “appartiene a tutte le forze interessate al futuro del paese desiderose di lavorare per una convergenza di visione e azione per accelerare la concretizzazione delle esigenze democratiche che sono incompatibili con il mantenimento del regime in atto”. A tal fine, le forze del Pad "intendono avviare ora le più ampie consultazioni con tutte le organizzazioni e personalità che rifiutano il fatto compiuto di coloro che detengono il potere. L'obiettivo è l'esito pacifico delle richieste democratiche, economiche e sociali", si legge nel comunicato. (Ala)