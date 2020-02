Cultura: al via concorso “Un triclinio per Nettuno” nel Parco Archeologico di Paestum (Sa) (2)

- In merito all’apertura del bando, Gabriel Zuchtriegel, direttore del sito archeologico, ha dichiarato: "È dal 1972 che l'arte contemporanea ha fatto il suo ingresso a Paestum, all'inizio in punta di piedi, poi in forma sempre più incisiva e dichiarata. Mario Napoli, infatti, dovette far passare l'opera di Alfano come arredo da giardino per poterla collocare in un museo archeologico. Negli anni '70 i tempi ancora non erano maturi per intuire la lungimirante idea dell'ex soprintendente Napoli che già immaginava le potenzialità di un'opera d'arte contemporanea di fronte a un'importantissima testimonianza del mondo antico, la Tomba del Tuffatore”. “Oggi – ha proseguito il direttore - l'opinione sull'accoppiata archeologia e contemporaneo è completamente diversa, lo abbiamo sperimentato con l'installazione de ‘Il Cavallo di sabbia’ di Mimmo Paladino nel Santuario meridionale, ma anche con l'opera di videomapping ‘Metamorfosi’ di Alessandra Franco proiettata sulla facciata principale del Tempio di Nettuno. L'arte contemporanea è necessaria in un luogo come Paestum, mai fermo, in continuo divenire con le nuove scoperte, gli eventi, i laboratori; essa esprime la voce di chi sa ascoltare il passato e lo ritiene un tassello essenziale per appropriarsi del presente". (Ren)