Polonia: autorità Varsavia attendono risposta da Russia per organizzazione commemorazione Smolensk

- Le autorità polacche attendono una risposta dalla Federazione Russa in merito alla possibilità di organizzare una visita della leadership di Varsavia a Smolensk, in occasione del decimo anniversario della tragedia aerea e dell’80mo del massacro di Katyn. Lo ha reso noto il viceministro degli Esteri polacco Szymon Szynkowski vel Sek, ripreso dall’emittente radiofonica “Plus”. “Abbiamo espresso il desiderio di organizzare adeguatamente questi anniversari con la partecipazione delle più importanti autorità statali”, ha detto Szynkowski vel Sek. Il viceministro ha tuttavia sottolineato le possibili difficoltà di ottenere collaborazione da parte russa, rilevando in ogni caso come per le autorità polacche si tratti di una ricorrenza di grande importanza. (segue) (Vap)