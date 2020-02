Polonia: autorità Varsavia attendono risposta da Russia per organizzazione commemorazione Smolensk (4)

- Sellin ha annunciato poi che la celebrazione di questi due anniversari avrà luogo anche in Polonia. L'11 aprile 1943, la stampa tedesca annunciò "la scoperta di una fossa comune con i cadaveri di 3 mila ufficiali polacchi" a Katyn, e due giorni dopo questa informazione fu annunciata ufficialmente durante una conferenza a Berlino. Il 13 aprile è celebrato come l'anniversario del massacro di Katyn. Il 10 aprile 2010, nello schianto dell'aereo Tu-154 che trasportava una delegazione per celebrare il 7mo anniversario del massacro di Katyn, perirono 96 persone, tra cui il presidente Lech Kaczynski e sua moglie, i più alti comandanti dell'esercito e l'ultimo presidente della Repubblica di Polonia in esilio, Ryszard Kaczorowski. (segue) (Vap)