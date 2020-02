Droga: sequestrata serra di canapa nel Mantovano

- I carabinieri della Stazione di Sustinente (Mn), unitamente alla Polizia locale, hanno arrestato per coltivazione di stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica un 43enne, e un 39 enne, entrambi di nazionalità albanese. Nel corso di controlli amministrativi sono state scoperte in un capannone dodici stanze adibite a serre artigianali, complete di illuminazione, termostato, igrometro, impianto di ventilazione e temporizzatori. Oltre mille sono stati i vasi rinvenuti, di cui 457 con le piante di canapa indiana in maturazione e 576 pieni di terriccio pronti a essere coltivati. Numerosissimi i fertilizzanti e acceleranti botanici nonché le varie attrezzature da giardinaggio. Il successivo intervento di personale Enel avrebbe permesso di certificare l’allaccio abusivo alla linea elettrica principale e di stimare consumi approssimativi per 80 kw/h circa. I due uomini sono stati portati presso il carcere di Mantova mentre l’intera struttura, risultata essere di proprietà di uno dei due indagati, è stata sottoposta a sequestro penale.(Ren)