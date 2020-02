Alitalia: Mulè (FI), governo incapace di affrontare problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato ritiene che "sul fronte dell'Alitalia il governo continua nel solco della sua cifra: totale confusione, approssimazione e incapacità di affrontare il problema. L'incontro di ieri tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e il vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager - sottolinea in una nota - dimostra come in Italia si dica una cosa sulla compagnia di bandiera e all'estero se ne sostenga un'altra". Mule, quindi, spiega: "Si continua in particolare a giocare sul termine del 31 maggio fissato dal decreto che impegna altri 400 milioni degli italiani a favore della compagnia da una parte come a voler chiudere la vicenda Alitalia con la vendita, dall'altra come l'ennesimo passaggio verso l'ignoto. La verità è che i 400 milioni, come sostenuto da sempre da Forza Italia, saranno soltanto l'ennesima trasfusione di denaro dei contribuenti nei confronti di Alitalia e il termine del 31 maggio non sarà quello per la chiusura della procedura. In questa maniera si continuerà nel balletto sul futuro di Alitalia, di oltre 11 mila lavoratori e di un settore strategico per lo sviluppo del Paese. E' il risultato - conclude il deputato di FI - di una politica dissennata e improvvisata che, ribadisco, rappresenta perfettamente questo governo: giocano ancora sulla pelle degli italiani e dello sviluppo del Paese". (Com)