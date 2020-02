Napoli: Ao dei Colli, in terapia intensiva la bimba di 11 anni sottoposta a trapianto di cuore

- L'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli ha diffuso il bollettino medico della paziente di anni 11, sottoposta nella giornata di ieri a trapianto di cuore: "La piccola paziente, ricoverata dal 3 marzo scorso presso il reparto di Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti nei pazienti adolescenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, era da 9 mesi sottoposta ad assistenza meccanica al circolo con un cuore artificiale che la costringeva al ricovero in ospedale. Attualmente, la paziente è ricoverata in terapia intensiva in box di isolamento, la prognosi è riservata per le prossime 24 ore, tuttavia la piccola al momento è in buon compenso emodinamico e metabolico". L'Azienda Ospedaliera dei Colli ha evidenziato "il lavoro di staff dell'equipe del dottore Andrea Petraio, responsabile della Uosd Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti nei pazienti adolescenti, che ha gestito il decorso pre operatorio e la delicata fase chirurgica con professionalità". (Ren)