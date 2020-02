Libia: il bombardamento di Haftar di Tripoli è la risposta di Haftar alla nuova missione navale europea

- Il raid condotto ieri dalle forze del generale Khalifa Haftar sul porto di Tripoli rappresenta un salto in avanti del conflitto in corso nella capitale libica dal 4 aprile 2019. Il bombardamento avviene il giorno dopo l'annuncio di una nuova missione navale, aerea e satellitare dell'Unione Europea davanti alle coste della Cirenaica per monitorare l'embargo Onu sulle armi. Non solo: l'azione dell'uomo forte dell'Esercito nazionale (Lna) - lanciata mentre incontrava nella sua base di Rajma fuori Bengasi l'ambasciatore degli Stati Uniti, Richard Norland - rischia di vanificare gli sforzi di arrivare ad un cessate il fuoco permanente condotti dall'Onu nell'ambito del cosiddetto "processo di Berlino". Oltre a rappresentare un precedente pericoloso per la città di Tripoli, trovandosi nel porto una serie di obiettivi sensibili e pericolosi, come i magazzini di gas e di combustibile della National Oil Corporation (Noc), i colpi di mortaio caduti in quell'area mettono in pericolo anche gli abitanti del centro della città e le sedi diplomatiche straniere, inclusa l'ambasciata d'Italia distante poche centinaia di metri dal luogo dell'impatto. (segue) (Lit)