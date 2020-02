Libia: il bombardamento di Haftar di Tripoli è la risposta di Haftar alla nuova missione navale europea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Amin al Hashemi, consigliere del ministero della Salute del Governo di accordo nazionale libico, il bilancio dell'attacco al porto è di tre civili morti e cinque feriti. Il ministero delle Comunicazioni del governo di Tripoli, da parte sua, ha dichiarato che nell'attacco sono state prese di mira le aree che ospitano le navi commerciali senza scopi militari E' intervenuto poco dopo anche la Noc per annunciare che tutte le navi a combustibile sono state evacuate urgentemente dal porto civile di Tripoli, dopo che ieri dei colpi di mortaio hanno sfiorato una nave che conteneva gas di petrolio liquefatto (Gpl). In una nota pubblicata sul proprio sito internet, la Noc ha aggiunto che tutte le operazioni di scarico sono state annullate dopo che i colpi di mortaio sono caduti vicino alla nave con il Gpl altamente esplosivo. Mustafa Sanallah, presidente della compagnia petrolifera libica, ha detto che i bombardamenti che hanno colpito ieri il porto di Tripoli hanno quasi causato “una catastrofe umanitaria e ambientale”. Il numero uno della compagnia petrolifera libica ha messo in guardia dal possibile “impatto enorme sui cittadini in una città sovraffollata come Tripoli, in quanto non ci sono strutture pronte in città per immagazzinare carburante e la capitale soffre di un importante deficit energetico a causa della guerra che colpisce in particolare la strada dell'aeroporto internazionale", si legge in una dichiarazione pubblicata sul profilo Facebook della Noc. (segue) (Lit)