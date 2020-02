Libia: il bombardamento di Haftar di Tripoli è la risposta di Haftar alla nuova missione navale europea (4)

- Secondo la versione dell'Esercito nazionale libico del generale Haftar, nel raid di ieri sarebbe stato colpito un deposito di armi e munizioni nella capitale Tripoli "in risposta alle violazioni del cessate il fuoco" da parte dei gruppi allineati al Governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj. Lo si legge in un comunicato diramato dallo stesso Lna, che nelle scorse ore aveva invece fatto sapere di aver colpito e distrutto una nave turca ormeggiata al porto di Tripoli e carica di armi e munizioni. Tale informazione è stata tuttavia smentita dalla direzione del porto della capitale libica, secondo cui non vi erano navi turchi attraccate al momento dell'attacco delle forze di Haftar. "L'Lna sta rispettando il cessate il fuoco in linea con gli ordini militari ricevuti. Tuttavia, a causa delle costanti violazioni e degli attacchi di gruppi terroristici che sono fuori dal controllo di Sarraj, le forze armate hanno dato l'ordine di condurre attacchi su un deposito di armi e munizioni nel porto di Tripoli", si legge in un comunicato del comando generale dell'Esercito nazionale libico. (segue) (Lit)