Libia: il bombardamento di Haftar di Tripoli è la risposta di Haftar alla nuova missione navale europea (5)

- Da parte sua, l'inviato dell'Onu in Libia, Ghassan Salamé, ha confermato che il porto di Tripoli ha subito un bombardamento. Nel corso della conferenza stampa tenuta a Ginevra, Salamé ha dichiarato di aver "contato 150 violazioni della tregua sin dal suo inizio" il 18 gennaio scorso, "incluso il bombardamento di oggi sul porto marittimo di Tripoli". Il diplomatico libanese ha aggiunto che le continue violazioni "provocano grosse difficoltà", chiedendo il rispetto della tregua fino a quando i percorsi per una soluzione della crisi libica non avranno successo. Salamé ha ribadito che i colloqui della Commissione militare congiunta libica 5+5 sono volti a stabilizzare permanentemente il cessate il fuoco. "La situazione sul campo in Libia sembra molto fragile e ci sono attacchi quotidiani alla capitale", ha concluso Salamé. (segue) (Lit)