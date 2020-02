Finestra sul mondo: Italia, Franceschini, rinascita Pompei è "storia di redenzione nazionale"

- La rinascita del Parco archeologico di Pompei dopo decenni di progressivo declino e degrado è il simbolo dei problemi dell'Italia intera e rappresenta una "storia di redenzione nazionale". Lo ha affermato il ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, nel corso della cerimonia che ieri, 18 febbraio, ha segnato la riapertura al pubblico di tre domus di Pompei dopo 40 anni di restauri. Si tratta della "Casa degli amanti", della "Casa del frutteto" e la "Casa della nave Europa". Alla riapertura di queste tre meraviglie e agli accurati restauri che l'hanno resa possibile, il quotidiano britannico "The Guardian" dedica oggi un approfondimento e un'ampia galleria fotografica. Franceschini ha ricordato che, quando ha assunto per la prima volta la guida del dicastero di cui è titolare nel 2014, Pompei era il simbolo dei problemi dell'Italia, con i suoi muri che crollavano per l'incuria e l'abbandono e i turisti che restavano fuori dai cancelli a causa degli scioperi selvaggi. I restauri delle tre domus sono durati un quarantennio, ha aggiunto Franceschini, ma decisivi sono stati in particolare gli ultimi anni ed il progetto Grande Pompei, di cui il ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo ha orgogliosamente rivendicato di essere stato un convinto sostenitore. Costato 105 milioni di euro in gran parte finanziati dall'Unione europea, il piano rapidamente trasformato il Parco archeologico di Pompei restituendogli splendore. "Pompei ora è completamente sicura e d'ora in poi potrà essere evitata ogni ulteriore perdita di materiali archeologici", ha dicharato il sovrintendente del Parco, Massimo Osanna. "E' una storia di rinascita e di redenzione, e un modello nella gestione dei fondi dell'Ue", ha aggiunto Franceschini. (Sit)