Finestra sul mondo: Germania, governo approva riforma pensione di base

- Dopo mesi di accese discussioni che hanno rischiato di provocare una crisi di governo, l'esecutivo del cancelliere Angela Merkel ha approvato oggi il progetto di legge per la riforma della pensione di base, presentato dal ministro del Lavoro Hubertus Heil, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il provvedimento dispone un aumento del contributo minimo di previdenza del 10 per cento e dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2021. Della riforma beneficeranno circa 1,4 milioni di persone, a condizione che abbiano almeno 33 anni di contributi. La spesa prevista è di almeno 1,3 miliardi di euro. L'idoneità a ottenere l'aumento della pensione di base è poi subordinata a un controllo del reddito. L'obiettivo è garantire la misura riguardi soltanto quanti ne hanno effettivamente bisogno. In particolare, l'incremento della pensione di base verrà concesso soltanto a quanti, da pensionati, hanno come singoli un reddito mensile massimo di 1.250 euro. Per le coppie, il limite sale a 1.950 euro. Il provvedimento elaborato da Heil dispone, inoltre, un aumento della pensione per i redditi particolarmente bassi. La riforma della pensione di base dovrà ora essere sottoposta al voto del Bundestag. (Sit)