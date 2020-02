Finestra sul mondo: Germania, sondaggio elezioni Amburgo, SpD rimane in vantaggio

- Mentre mancano cinque giorni alle elezioni che si terranno il 23 febbraio prossimo nella città-Stato di Amburgo, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è ancora in vantaggio, con il 38 per cento delle preferenze. È quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico tedesco Insa, come riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”. Rispetto alle elezioni tenute ad Amburgo nel 2015, quando ottenne il 45,6 per cento, la SpD perde più di sette punti, ma si conferma il primo partito della città. I Verdi sono secondo con il 23 per cento (12,3 per cento nel 2015), seguiti dall'Unione cristiano-democratica (Cdu) al 13 per cento (15,9 per cento nel 2015) La Sinistra è quarta con l'8 per cento (8,5 per cento nel 2015). Partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) è al 7 per cento (6,1 per cento nel 2015). Chiude la classifica il Partito liberaldemocratico (Fdp) con il 5 per cento (7,4 per cento nel 2015). (Sit)