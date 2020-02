Finestra sul mondo: Francia, Macron annuncia misure per combattere contro “separatismo islamista”

- Nel corso di una visita a Mulhouse, nell'est della Francia, il presidente Emmanuel Macron ha illustrato le linee guida del suo programma volto a lottare contro il “separatismo islamista”. Ne parla la stampa d'oltralpe, spiegando che il capo dello Stato ha annunciato un pacchetto di misure riguardanti diversi settori. Per presentare il progetto, Macron ha scelto Mulhouse, una città multiculturale dove le questioni legate al comunitarismo occupano un posto di primo piano nella campagna per le prossime elezioni municipali di marzo. Macron ha pranzato con le forze dell'ordine per poi incontrare responsabili di associazioni. “Il nostro nemico è il separatismo”, ha detto Macron, spiegando che si tratta di un fenomeno che porta a costruire dei “muri”. Non sono a mio agio con la parola comunitarismo”, ha poi detto il presidente spiegando che “queste appartenenze si aggiungono alla Repubblica, sono compatibili con lei”. Il titolare dell'Eliseo ha detto di voler mettere fine al fenomeno degli “imam distaccati”, che vengono da altri paesi per professare la religione islamica in Francia. Macron vuole degli imam francofoni che si siano formati in Francia. Il presidente ha inoltre annunciato di voler “controllare meglio il finanziamento dei luoghi di culto”. “Dobbiamo sapere da dove vengono i soldi, chi li prende e per fare cosa”, ha detto il titolare dell'Eliseo. (Sit)