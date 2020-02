Finestra sul mondo: Imprese, Francia apre dialogo con Ue per agevolare fusione Alstom-Bombardier

- Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha incontrato ieri, 18 febbraio, il commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, per discutere del progetto di acquisizione di Bombardier Transport da parte di Alstom. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, sottolineando che a Parigi “preparano il terreno” per finalizzare l'operazione. Il via libera da parte dell'authority europea è particolarmente atteso, soprattutto dopo la bocciatura che fece naufragare la fusione tra Alstom e Siemens lo scorso anno. L'amministratore delegato del gruppo francese, Henri Poupart-Lafarge, spiega che questa volta “il dossier è molto differente”, soprattutto perché “Bombardier è molto più debole di Siemens”. “È una sfida assolutamente importante, una sfida di sovranità, una sfida economica”, ha detto Le Maire. L'acquisizione arriva in un momento particolarmente delicato. Dopo la mancata fusione tra Alstom e Siemens, la Germania e la Francia hanno richiesto a gran voce una riforma delle regole europee sulla concorrenza, considerate ormai troppo vecchie. Le Maire ha sottolineato una “consapevolezza” da parte della Commissione europea sull'argomento, necessaria per adattarsi a una “realtà economica mondiale, brutale”. (Sit)