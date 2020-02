Finestra sul mondo: Brexit, prossimo scontro Regno Unito-Ue sui marmi del Partenone

- La prossima battaglia che il Regno Unito dovrà combattere nei negoziati commerciali post-Brexit con l'Ue sarà sui "Marmi Elgin", le decorazioni del Partenone di Atene conservate al British Museum di Londra. Come riferisce il quotidiano "The Telegraph", vi è il rischio che le sculture del Partenone debbano essere restituite alla Grecia. Il governo di Atene ha, infatti, chiesto di inserire nel futuro trattato commerciale tra Ue e Regno Unito clausola che obbligherebbe il paese a restituire tutte le opere giunte nelle nelle sue collezioni nel corso dei secoli, tra cui i "Marmi Elgin". Aldilà di questa richiesta, il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha enumerato agli ambasciatori degli Stati membri riuniti a Bruxelles tutti gli altri punti di profondo disaccordo con Londra. La questione principale è la richiesta britannica, già respinta dall'Ue, che il futuro trattato commerciale segua la traccia dell'accordo Ceta con il Canada. Inoltre, vi è il rifiuto del Regno Unito di accettare un qualsiasi ruolo arbitrale della Corte di giustizia europea. (Sit)