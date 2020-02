Finestra sul mondo: Spagna, accordo tra Pp e Cs avanza nei Paesi Baschi ma rimane nodo Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo elettorale tra il Partito popolare (Pp) e Ciudadanos (Cs) avanza nei Paesi Baschi ma rimane ancora da sciogliere il nodo della Galizia. Lo ha detto ieri, 18 febbraio, la portavoce di Cs, Inés Arrimadas, dopo l'incontro svoltosi con i popolari, sostenendo che sono stati compiuti progressi nella coalizione elettorale per i Paesi Baschi, sebbene l'accordo non sia stato ancora chiuso. "Siamo in attesa di superare lo scoglio della Galizia", ha detto. "Non capiamo perché quello che il Pp ci chiede in Catalogna non ci viene offerto in Galizia", ​​ha detto Arrimadas alla conferenza stampa dopo i negoziati. Sia il leader nazionale del Pp, Pablo Casado, sia il candidato, Alberto Nunez Feijóo, si oppongono ad una coalizione in quella regione. (Sit)