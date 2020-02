Finestra sul mondo: Spagna, Algeria rivendica le acque delle Baleari

- L'Algeria “ha invaso” l'isola di Cabrera, nell'arcipelago delle Baleari. Lo scrive oggi il quotidiano conservatore “El Mundo” dopo che l'Algeria ha rivendicato le acque delle Baleari, nello specifico una parte delle acque del suo Parco Nazionale, decidendo unilateralmente di espandere la sua sovranità marittima. Anche se la decisione del Paese africano è arrivata con decreto nell'aprile 2018, ricorda il quotidiano, il governo delle Baleari della socialista Francina Armengol, si sta muovendo solo ora. Il ministro per l'Ambiente insulare ha annunciato di aver già contattato il ministero della Transizione ecologica per sapere cosa sta succedendo e quali conseguenze può avere per le isole, dal momento che il governo della Spagna è condirettore del Parco Nazionale. I partiti di centrodestra a Maiorca vogliono sapere se il governo spagnolo sapeva di questa espansione del governo algerino, e soprattutto quali azioni ha compiuto con il paese vicino. (Sit)