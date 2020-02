Finestra sul mondo: Usa, primarie democratiche, Sanders in testa mentre Bloomberg avanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore socialista Bernie Sanders è in vantaggio di oltre 10 punti a livello nazionale rispetto ai suoi rivali nelle primarie del Partito democratico Usa, che eleggeranno lo sfidante del presidente Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre. E' quanto emerge dall’ultimo sondaggio di "Nbc News" e "Wall Street Journal". Il sondaggio certifica anche l’ascesa dell’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, che ha guadagnato 5 punti. Sanders è primo con il sostegno del 27 per cento degli elettori democratici, seguito dall’ex vicepresidente Usa, Joe Biden, con il 15 per cento, in calo di 11 punti percentuali rispetto a gennaio. Al terzo posto ci sono Bloomberg e la senatrice Elizabeth Warren, ciascuno con il 14 per cento. L’ascesa di Bloomberg viene segnalata da tutti gli osservatori Usa come il risultato di uno sforzo finanziario senza precedenti, costato al magnate oltre 400 milioni di dollari. (Sit)