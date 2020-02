Finestra sul mondo: Usa, Boy Scouts of America in bancarotta per accuse abusi sessuali su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Boy Scouts of America, la più grande e antica associazione di boy scout degli Stati Uniti, ha presentato a un tribunale federale la richiesta di bancarotta controlla. L'associazione infatti sta affrontando numerosi processi per accuse di abusi sessuali sui minori, risalenti a decenni fa. La richiesta di ricorso al Chapter 11, il procedimento in cui si chiede la bancarotta controllata negli Usa, blocca automaticamente le centinaia di azioni legali in corso: l'associazione infatti sta cercando di trovare il denaro per compensare le persone che hanno fatto causa attraverso le procedure fallimentari, proteggendo invece le 261 sedi locali degli Stati Uniti e i miliardi di dollari di asset dell'associazione. Boy Scouts of America è una associazione laica ed è stata fondata 110 anni fa. Ha sede a Irving, Texas. La California, insieme a un'altra decina di Stati Usa, ha approvato una legge temporanea che permette di fare causa per abuso sessuale indipendentemente dal periodo in cui si è verificato, esponendo i Boy Scouts of America a centinaia di cause vecchie anche di decenni. Ohio, Florida e Virginia stanno valutando di approvare una legge simile. (Sit)