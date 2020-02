Sicurezza: politiche antidroga, da domani la due giorni a Roma

- Domani e venerdì si terrà a Roma, presso il Radisson Blu Es Hotel, via Turati 171, una due giorni di lavoro dedicata alle “Politiche antidroga: prevenzione e contrasto dei fenomeni e delle rotte internazionali. Strategie di cooperazione nella lotta al narcotraffico”, organizzata dalla direzione centrale per i Servizi antidroga del dipartimento della Polizia di Stato, in collaborazione con il dipartimento delle Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri. A cinque anni dall’ultima occasione in cui l’Italia è stata protagonista di settore, per aver ospitato la XXXI International drug enforcement conferenze nel 2014, si offrirà agli esperti di oltre 50 paesi esposti ai traffici di sostanze stupefacenti, l’occasione di condividere conoscenze normative di settore e best practices in materia di contrasto. I lavori saranno aperti giovedì mattina alle ore 9 dal capo della Polizia direttore generale della Polizia di Stato prefetto Franco Gabrielli e vedranno la partecipazione di rappresentanti di organizzazioni internazionali e di delegazioni estere come l’Afghanistan, Albania, Argentina Austria Canada, Colombia, Costa d’Avorio, Cile, Francia, Germania, Iran, Macedonia del Nord , Marocco, Messico, Nigeria, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Spagna, Turchia, Usa. I temi trattati saranno: diffusione delle sostanze stupefacenti; minaccia, rotta e cooperazione; cooperazione giudiziaria e di polizia; traffici e dinamiche associative criminali: le attività di contrasto. A conclusione dei lavori, venerdì, sarà elaborata una sintesi dei risultati. (Ren)