Roma: Zannola (Pd), Raggi tuteli lavoro ad autista bus licenziato dopo aggressione

- Il sindaco Raggi tuteli il lavoro all'autista dell'autobus licenziato dopo l'aggressione. Lo afferma il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. "Federico è stato aggredito nel 2017 mentre era in servizio come conducente di autobus del servizio di trasporto pubblico locale nella zona di Rocca Cencia - scrive su Facebook Zannola -. Lavorava per una società privata che esercisce, in subappalto da Roma Tpl, parte dei km di linee su gomma. Lavorava e non lavora ahimè, perché a seguito dell'aggressione, non risultando più idoneo a svolgere la mansione di autista, è stato licenziato. Credo che Roma non può restare indifferente davanti quanto accaduto e per questo motivo oggi abbiamo discusso una mozione, a mia prima firma, che chiede alla sindaca Raggi e la sua giunta di attivarsi per il reintegro immediato di Federico. La mozione - conclude Zannola - è stata votata all'unanimità, un gesto importante quanto bello per esprimere la vicinanza dell'aula ad un lavoratore nostro concittadino che ha subito una ingiustizia inaccettabile".(Rer)