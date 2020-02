Roma: picchia selvaggiamente la moglie causandole un trauma cranico, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava picchiando così selvaggiamente la moglie che le urla della donna e il trambusto nella notte hanno preoccupato i vicini, che hanno deciso di chiamare il 112. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno bloccato il marito violento, un egiziano di 31 anni, nel suo appartamento in via delle Susine in zona Alessandrino. La donna era vittima delle aggressioni del marito da molto tempo ma non aveva mai denunciato nulla. Condotta al Policlinico Casilino, è stata giudicata guaribile in 15 giorni per le percosse subìte, che le hanno provocato un trauma cranico. L’uomo invece è stato arrestato e si trova nel carcere di Regina Coeli. (Rer)