Trasporto aereo: Romania, Tarom prende in consegna il primo dei nove Atr 72-600

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tarom, la compagnia di bandiera nazionale della Romania, oggi ha preso in consegna il suo primo aereo Atr 72-600. Con una livrea nuova di zecca, riferisce un comunicato, questo velivolo è il primo di un contratto di leasing con il principale locatore di velivoli regionali Nat per nove Atr 72-600. Tarom ha avuto molto successo nelle sue operazioni sul mercato interno utilizzando aeromobili Atr 42-500 e Atr 72-500 per competere con i vettori a basso costo. Una volta completato questo importante aggiornamento della flotta, entro la fine del 2020, la compagnia aerea romena offrirà ulteriori 330 posti per i passeggeri ogni anno, allo stesso costo operativo precedente, migliorando la connettività a corto raggio in Romania. Con gli Atr 72-600 che consuma il 40 per cento in meno di carburante ed emette il 40 per cento in meno di CO2 rispetto ai modelli prodotti da altre compagnie, Tarom supporterà lo sviluppo delle comunità locali e più isolate in modo responsabile, consolidando ulteriormente la sua posizione sul mercato. L'amministratore delegato di Tarom George Barbu ha dichiarato: “Non vediamo l'ora di iniziare le operazioni con il nostro nuovissimo Atr 72-600, l'unico aereo sul mercato regionale in grado di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi in termini di efficienza, tecnologia moderna e prestazioni ambientali. Saremo in grado di sviluppare nuove rotte e aumentare la frequenza e la disponibilità dei posti, offrendo al contempo i più alti livelli di comfort e tecnologia". (segue) (Rob)