Trasporto aereo: Romania, Tarom prende in consegna il primo dei nove Atr 72-600 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martin Moller, presidente di Nac, ha aggiunto: “L'economia dell’Atr 72-600, la sua modernità, il comfort e la flessibilità dei passeggeri, insieme a comprovate credenziali ambientali, lo rendono un vantaggio interessante sia per i locatori che per le compagnie aeree. Ringraziamo Tarom per la fiducia che hanno riposto nel Nac e non vediamo l'ora di rafforzare le nostre relazioni in futuro". Stefano Bortoli, amministratore delegato di Atr, ha commentato: “La rinnovata fiducia da parte di un cliente fedele è la migliore approvazione possibile per un produttore di aeromobili. Soprattutto quando la decisione viene presa dopo una vigorosa valutazione delle soluzioni esistenti sul mercato, sappiamo che il nostro prodotto funziona per i nostri clienti. Tutte le regioni meritano la stessa opportunità di far parte di un mondo connesso e gli aerei Atr mostrano prestazioni ineguagliabili nel collegare responsabilmente persone e imprese". Tarom e Atr lavorano insieme da 20 anni. Questo importante potenziamento della flotta consentirà inoltre alla compagnia aerea di beneficiare di un'avionica all'avanguardia. (Rob)