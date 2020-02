Siria: morti e feriti per attentati a Damasco e Qamishli

- Due esplosioni hanno causato morti e feriti a Damasco e a Qamishli, nel nord-est della Siria. Lo riferisce il sito d'informazioni siriano "Enab Baladi". Cinque civili, di cui uno grave, sono rimasti feriti nell’esplosione di un’autobomba a Damasco, nel quartiere di Bab Musalla. Il 10 febbraio, un pickup era esploso nell’area di Al Mazzeh, sempre nella capitale siriana, senza che l’azione fosse rivendicata. Nell'area controllata dalle forze curde a est dell'Eufrate, invece, due persone sono rimaste uccise nell’esplosione di un ordigno a Qamishli, nel governatorato di Hasaka. Gli Asaysh - la forza di polizia locale - non hanno rilasciato dettagli in merito ai possibili responsabili dell’esplosione, avvenuta in un magazzino di mobili.(Res)