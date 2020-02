Governo: Gualtieri, semplificazione Irpef, sì a progressività fiscale ma no alla flat tax

- Semplificare e razionalizzare l'Irpef, questo è uno dei punti della riforma fiscale che il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha illustrato durante un'intervista a Radio Capital. "Abbiamo ridotto le tasse in maniera non marginale a una fetta dei lavoratori dipendenti. Chi prendeva gli 80 euro ne prenderà 100, e li prenderanno anche 4,2 milioni di persone che ne erano escluse", ha spiegato Gualtieri. Sulle aliquote, il ministro ha rimarcato il principio di progressività fiscale, opponendosi alla flat tax, ma "il lavoro è ancora in corso". Sulla questione Alitalia, Gualtieri ha affermato che il commissario sta lavorando bene per preparare una soluzione di mercato: "E' un dossier difficile - ha detto - ma c'è un'apprezzabile serietà da parte del ministro Patuanelli che ieri è andato a Bruxelles e credo che la sua missione non sia andata malissimo". (segue) (Rin)