Governo: Gualtieri, semplificazione Irpef, sì a progressività fiscale ma no alla flat tax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri si è detto fiducioso anche sulla questione Mps che, secondo il ministro, avrà una soluzione di mercato "nei tempi previsti". Nessun commento invece sulla decisione di Intesa Sanpaolo di lanciare un'Opa su Ubi banca. Gualtieri ha chiarito di non poter commentare un'operazione in corso, ma ha aggiunto: "E' importante un consolidamento del sistema bancario, ma la politica stia fuori". Sulla possibile flessione economica prevista a causa dell'emergenza coronavirus, il ministro dell'Economia ha spiegato che la stima è stata finora smentita al ribasso: "Vedremo l'impatto del coronavirus: lo 0,6 per cento potrebbe essere rivisto al ribasso, ma continuiamo a prevederlo se la situazione non dovesse peggiorare". In ultimo, sulla politica, Gualtieri ha definito "del tutto irrazionale" il possibile strappo da parte di Matteo Renzi: "Gli elettori non lo capirebbero, vogliono stabilità". (Rin)