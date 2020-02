Etiopia-Usa: Washington fornirà assistenza finanziaria ad Addis Abeba per portare avanti le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno assistenza finanziaria all'Etiopia per portare avanti le riforme politiche. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro etiope Abiy Ahmed in occasione della visita del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ad Addis Abeba. “È stato raggiunto un accordo per quanto riguarda il rafforzamento delle riforme in corso in Etiopia, a cui il governo degli Stati Uniti prevede di fornire un sostanziale sostegno finanziario”, afferma la nota. Né Pompeo né Ahmed hanno fornito ulteriori dettagli. L'Etiopia, secondo paese più popoloso dell'Africa, è a tempo un alleato strategico degli Stati Uniti, che ogni anno forniscono aiuti per circa 1 miliardo di dollari. In occasione del suo incontro avvenuto ieri con il premier etiope, Pompeo ha elogiato le riforme politiche che il suo governo ha avviato in vista delle imminenti elezioni generali in programma il prossimo 29 agosto. “Un voto libero e credibile dimostrerà che non esiste alcuna falsa scelta tra democrazia e sicurezza e garantirà che tutti abbiano una scelta”, ha detto Pompeo parlando alla stampa al termine dell’incontro. “Queste non sono riforme imposte da qualcuno all'esterno. Queste sono riforme volute dal popolo etiope”, ha aggiunto il segretario di Stato. (segue) (Res)